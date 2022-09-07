Вагон был выпущен еще в восьмидесятых годах прошлого века. Фото: МУП "Тагильский трамвай"

Нижний Тагил подарит Краснотурьинску трамвай. Планируется, что общественный транспорт прибудет в другой город уже 8 сентября. Вагон был выпущен еще в восьмидесятых годах прошлого века, теперь он будет дорабатывать на рельсах Краснотурьинска.

- Это вагон КТМ-5 – та же модель, которая курсирует по городу в данный момент. У тагильчан он находился в резерве. Его состояние – рабочее. Нужно будет лишь немного подновить его, подкрасить, - рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

Напомним, в Краснотурьинске на улице Попова ночью, 21 марта сгорел трамвай. Тушить его выезжали 11 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

- В 23:35 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров сгорел трамвай «КТМ-5». Пожар потушен в течение шести минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.