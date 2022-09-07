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Общество7 сентября 2022 13:25

В Кольцово мужчину привлекли к ответственности за курение в самолете

Инцидент произошел на борту воздушного судна, которое следовало рейсом «Благовещенск - Екатеринбург»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Инцидент произошел на борту воздушного судна, которое следовало рейсом «Благовещенск - Екатеринбург»

Инцидент произошел на борту воздушного судна, которое следовало рейсом «Благовещенск - Екатеринбург»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту «Кольцово» 49-летнего жителя Свердловской области привлекли к ответственности за курение в салоне самолета. Инцидент произошел 6 сентября на борту воздушного судна, которое следовало рейсом «Благовещенск - Екатеринбург».

- Сотрудники транспортной полиции установили одного из пассажиров, который во время полета курил сигареты. Командиром воздушного судна на нарушителя был составлен акт о нарушении и правил поведения на борту воздушного судна, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Уральца доставили дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово». На него составили два протокола по статьям «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака» и «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».