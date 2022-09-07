В Каменске-Уральском пройдут международные соревнования по мотокроссу

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Каменск-Уральский примет международные соревнования по мотогонкам в дисциплине «суперкросс». Состязания, на которые приедут спортсмены из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии, состоятся 10 сентября на стадионе «Металлург».

- Стадион «Металлург» – знаковое место для любителей технических видов спорта. На протяжении многих десятилетий он был и остается центром развития мотогонок на льду. В прошлом году здесь была открыта новая 850-метровая грунтовая трасса для суперкросса, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Аналогичные треки есть только в Санкт-Петербурге и Туле. При этом Каменск-Уральский уже принимал этапы чемпионата России по суперкроссу. Одним из главных звездных участников соревнований станет чемпион Европы в мотокроссе Евгений Тылецкий.