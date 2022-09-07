В Екатеринбурге расширили список льготников в общественном транспорте

В список вошли аспиранты, адъюнкты высших военно-учебных заведений и ординаторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге расширили список категорий граждан, которым положен льготный проезд в общественном транспорте. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.

- Согласно документу, теперь не только студенты, но и аспиранты, адъюнкты высших военно-учебных заведений, а также ординаторы смогут рассчитывать на специальный тариф при проезде на всех видах общественного транспорта, - сообщает администрация.

С 15 сентября 2022 года эти категории смогут платить за проезд 28 рублей и 50 копеек. Решение о расширении перечня было принято после обращения совета молодых ученых Уральского отделения Российской академии наук. Это должно снизить финансовую нагрузку на аспирантов и ординаторов.