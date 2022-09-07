В Екатеринбурге разыграют кубок губернатора Свердловской области по КВН

Встреча состоится 9 сентября в 19:00 В МТС Лайв Холл «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге состоится очередная игра клуба веселых и находчивых. На этот раз команды региональных и высших лиг поборются за кубок губернатора Свердловской области. Встреча состоится 9 сентября в 19:00 В МТС Лайв Холл «Екатеринбург-ЭКСПО».

- Свердловскую область представят такие команды как «Сборная «Сима-Ленд», «Салют, УГГУ», «ОтбояНет» и «Леон Киллер». Челябинскую область - «Олег», «Город N» и «Диккенс». Новосибирская область - команда «Столик». Московскую область - команда «Сборная Егорьевска», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

От высшей лиги КВН выступит команда «Борцы-Северный десант» из Сургута. Известно, что судить игру будет звездное жюри во главе с телеведущим Валдисом Пельшем.

Ранее Андрей Рожков похвалил шутку «Сборной Снежногорска», которую вырезали из эфира «Первого канала». На «Встрече выпускников КВН-2022», которая прошла в Екатеринбурге 15 июля, команда пошутила про Владимира Соловьева.