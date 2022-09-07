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Общество7 сентября 2022 12:03

В Нижнем Тагиле осудят женщину, укравшую 1,6 миллиона под видом турагента

От действий злоумышленницы пострадал 21 человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Женщина принимала от «клиентов» деньги, при этом не собиралась выполнять свои обязательства

Женщина принимала от «клиентов» деньги, при этом не собиралась выполнять свои обязательства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 45-летнюю местную жительницу, которая украла больше полутора миллионов рублей под видом туристического агента. От действий злоумышленницы, которая действовала с ноября 2019 по август 2021 года, пострадал 21 человек.

- Действуя от имени ООО, а также как физическое лицо, она воспользовалась сложившимся у нее положительным имиджем успешного турагента, консультировала обратившихся к ней клиентов, а затем заключала с гражданами договоры, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Женщина принимала от «клиентов» деньги, при этом не собиралась выполнять свои обязательства, все средства она тратила на личные нужды. Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.