В Нижнем Тагиле осудят женщину, укравшую 1,6 миллиона под видом турагента

Женщина принимала от «клиентов» деньги, при этом не собиралась выполнять свои обязательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 45-летнюю местную жительницу, которая украла больше полутора миллионов рублей под видом туристического агента. От действий злоумышленницы, которая действовала с ноября 2019 по август 2021 года, пострадал 21 человек.

- Действуя от имени ООО, а также как физическое лицо, она воспользовалась сложившимся у нее положительным имиджем успешного турагента, консультировала обратившихся к ней клиентов, а затем заключала с гражданами договоры, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Женщина принимала от «клиентов» деньги, при этом не собиралась выполнять свои обязательства, все средства она тратила на личные нужды. Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.