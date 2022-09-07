Андрей Рожков объяснил, почему из эфира «Первого канала» вырезали шутку про Соловьева

«Сборную Снежногорска» передала привет известному ведущему от лица всех екатеринбуржцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Рожков похвалил шутку «Сборной Снежногорска», которую вырезали из эфира «Первого канала». На «Встрече выпускников КВН-2022», которая прошла в Екатеринбурге 15 июля, команда пошутила про Владимира Соловьева.

Во время конкурса «Импровизация» на сцену вышел участник команды в костюме среднего пальца и передал привет Соловьеву от всех екатеринбуржцев. Однако в эфир программы момент не попал.

В конкурсе в качестве приглашенного гостя принял участие известный юморист Андрей Рожков. В своем telegram-канале он объяснил, почему шутку вырезали.

- «Сборная Снежногорска» передавала привет Владимиру Соловьеву, а я рядом сидел! Честно говоря, я против таких шуточек в КВН, но в данном случае поддерживаю ребят из Снежногорска. Из эфира, конечно, вырезали, ведь юмор такого рода все же неприемлем для КВН, - сказал артист.

Из программы также убрали момент, на котором ведущий «Встречи выпускников» неправильно назвал фамилию губернатора Евгения Куйвашева.

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Из «Встречи выпускников КВН-2022» вырезали шутку про Соловьева. На игре, прошедшей в Екатеринбурге, ему передали привет в костюме среднего пальца (подробнее)