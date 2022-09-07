Евгений Куйвашев поручил проверить питание в уральских школах после инцидента в Реже

По словам Евгения Куйвашева, в отношении подрядчика уже проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области поручил проверить питание в школах региона после инцидента в Реже, где ребенку подали на обед борщ с червяком. По словам Евгения Куйвашева, в отношении подрядчика уже проводится проверка, также на разговор вызван министр образования Юрий Биктуганов.

- Он отчитался, что по каждой жалобе работает комиссия. Самые частые проблемы: холодная или невкусная еда, маленькие порции. Пригласил Юрия Ивановича прямо сегодня проверить питание в одной из школ. Заехали в гимназию №39 Екатеринбурга, - написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Глава региона похвалил обед, который подают в учебном заведении, однако отметил, что такая ситуация не в каждой школе. По этой причине он поручил министру взять питание в этой гимназии за основу.

Напомним, прокуратура также подключилась к проверке школы №10 в Реже. Специалисты дадут правовую оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства организатором питания и образовательным учреждением.