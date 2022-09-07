Евгений Куйвашев отправит подростка, починившего фонтан в Березовском, в лагерь для одаренных детей

Парень справился с задачей за неделю Фото: предоставлено руководством ПКиО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил отправить юного айтишника, починившего фонтан в Березовском, в лагерь для одаренных детей. Кроме того, глава региона поручил, чтобы 14-летний подросток попал в уральскую смену «Сириуса», куда обычно попадают на основе конкурса.

- Обычно туда попадают по конкурсу, но для юного программиста, я думаю, можно сделать исключение. Там за три недели он сможет разработать собственный инновационный технологический проект под руководством наставников, - пишет в своем Telegram-канале Евгений Куйвашев.

На днях школьник Арсений Рабовлюк самостоятельно починил фонтан в Парке Победы Березовского. До этого его отремонтировать не удалось ни одному специалисту в стране. Подросток справился с задачей за неделю, путем переустановки специальных программ. При этом, большую часть времени Арсений действовал удаленно: из-за болезни он лег в больницу, а его отец выполнял команды своего сына.