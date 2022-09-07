«Урал» раскрыл подробности контракта, заключенного с голландцем Влутом

В стане «шмелей» игрок будет играть под номером 20. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» раскрыл подробности подписания контракта с голландцем Райем Влутом. Легионер заключил соглашение на 2.5 года, в стане «шмелей» игрок будет выступать под номером 20.

- Рай Влут – воспитанник клуба ПСВ. С 2011 года он выступал за молодежный состав команды из Эйндховена. Уже в следующем году Влут стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной своей страны, - рассказали в пресс-службе «Урала».

Последним клубом спортсмена была казахстанская «Астана». Клуб из Екатеринбурга воспользовался опцией выкупа контракта игрока.

Напомним, Рай Влут скандально прославился в ноябре прошлого года, когда устроил смертельную аварию, в которой погиб ребенок. Он, будучи за рулем, врезался в машину, в которой ехала семья с двумя детьми. Четырехлетний мальчик, несмотря на усилия врачей, погиб.