В школе занимаются 200 юных футболистов и хоккеистов от 5 до 18 лет. Фото: мэрия Нижнего Тагила/Сергей Казанцев

В Нижнем Тагиле открыли новое футбольное поле с искусственным покрытием на площадке корта детско-юношеской спортивной школы «Мечта». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Сегодня мы видим результат труда коллектива тренеров, подрядчиков и муниципалитета, и, самое главное, - счастливые лица ребят, которые получили возможность полноценно заниматься футболом, - заявил глава города Владислав Пинаев.

В школе занимаются 200 юных футболистов и хоккеистов от 5 до 18 лет. Власти решили, что нужно обновить тренировочную базу. В 2021 году полностью заменили покрытие площадки, смонтировали гидроизоляцию, установили новые ограждения и освещение.

Педагог дополнительного образования по футболу и хоккею Виктор Стариков отметил, что теперь ребята смогут заниматься круглый год и проводить соревнования по футболу и хоккею. Дети сразу же провели на новом поле товарищеские матчи.