Прокуратура подключилась к проверке школы в Реже, где в супе нашли червяка

На червя в борще пожаловалась мама одного из школьников в соцсетях Фото: группа "Подслушано. Реж"

Прокуратура подключилась к проверке школы №10 в Реже, где в супе нашли червяка. Специалисты дадут правовую оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства организатором питания и образовательным учреждением.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, на червя в борще пожаловалась мама одного из школьников в соцсетях. По ее словам, после находки ребенку в столовой даже не предложили заменить тарелку. Родители подали жалобу в региональный Роспотребнадзор. В учебном заведении также начали внутреннюю проверку.