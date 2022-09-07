Жителей Екатеринбурга зовут с помощью игры посчитать упущенную выгоду от покупки алкоголя

Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Жителей Екатеринбурга зовут 8 сентября с 15:00 до 17:00 с помощью игры посчитать упущенную выгоду от покупки алкоголя. Акция пройдет в торговых центрах «Мегаполис», «Фан-Фан» и «Академический».

- Посетители в этот день смогут принять участие в интерактивной игре-эксперименте «Урал - в пользу жизни». Цель игры - вычислить упущенную выгоду, которая складывается при употреблении тех или иных алкогольных напитков с привычной для человека частотой, - рассказали в пресс-службе минздрава.

По результатам игры будет подсчитано, сколько финансов в среднем ежегодно теряет житель Екатеринбурга, употребляющий спиртные напитки.

Также в рамках акции пройдут викторина, игры, раздача информационно-просветительских материалов, работа «творческого стола», где любой желающий сможет самостоятельно создать сувенир, посвященный профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.

Специалисты Областной наркологической больницы проведут консультации для желающих.