В Краснотурьиске пациент больницы погиб в пожаре

Пожар начался в палате на втором этаже. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В больнице Краснотурьинска в результате пожара погиб пациент. По данным свердловского главка МЧС, из здания эвакуировали 19 человек.

- В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 13 человек личного состава. В 09:43 огонь локализован, в 09:45 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 10:20 – сообщили в МЧС.

В пресс-службе больницы заявили, что работает Следственный комитет. Но не смогли опровергнуть или подтвердить информацию о погибшем пациенте. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.