В Свердловскую область привезли более 35 млн насекомых и клещей

Насекомые и клещи поступили на грузовой комплекс аэропорта Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область 6 сентября привезли более 35 млн насекомых и клещей-энтомофагов. Они поступили на грузовой комплекс аэропорта Кольцово. Их будут использовать для борьбы с вредителями растений в хозяйствующих субъектов региона.

- В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области нарушений не выявлено, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что естественный метод борьбы с вредителями растений и урожаев с помощью энтомофагов успешно применяется хозяйствами, стремящимися сократить применение химических средств.

Напомним, в Екатеринбург 12 августа через аэропорт «Кольцово» привезли 20 миллионов насекомых и клещей - энотомофагов выведенных в Нидерландах.