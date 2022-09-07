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Общество7 сентября 2022 9:05

В Свердловскую область привезли более 35 млн насекомых и клещей

Их будут использовать для борьбы с вредителями растений
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Насекомые и клещи поступили на грузовой комплекс аэропорта Кольцово

Насекомые и клещи поступили на грузовой комплекс аэропорта Кольцово

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область 6 сентября привезли более 35 млн насекомых и клещей-энтомофагов. Они поступили на грузовой комплекс аэропорта Кольцово. Их будут использовать для борьбы с вредителями растений в хозяйствующих субъектов региона.

- В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области нарушений не выявлено, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что естественный метод борьбы с вредителями растений и урожаев с помощью энтомофагов успешно применяется хозяйствами, стремящимися сократить применение химических средств.

Напомним, в Екатеринбург 12 августа через аэропорт «Кольцово» привезли 20 миллионов насекомых и клещей - энотомофагов выведенных в Нидерландах.