Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Доступное жилье7 сентября 2022 8:53

В Когалыме 125 семей получили новое жилье

Осталось переселить еще 307 семей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Семьи в Когалыме переселяют из ветхого жилья

Семьи в Когалыме переселяют из ветхого жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Когалым одна из ключевых задач – переселения семей из ветхого и аварийного жилья. Сначала года из непригодного жилищного фонда переселили 125 семей, занимавших площадь в 5,3 тысячи квадратных метра.

Осталось расселить 307 семей, которые живут в аварийных домах на площади в 12 231 квадратных метров. После этого аварийный жилой фонд в городе будет полностью ликвидирован. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Для решения этой задачи в 2022 году в эксплуатацию запустили 183 квартиры общей площадью 9,3 тысячи квадратных метров.