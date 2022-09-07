В Когалыме 125 семей получили новое жилье

Семьи в Когалыме переселяют из ветхого жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Когалым одна из ключевых задач – переселения семей из ветхого и аварийного жилья. Сначала года из непригодного жилищного фонда переселили 125 семей, занимавших площадь в 5,3 тысячи квадратных метра.

Осталось расселить 307 семей, которые живут в аварийных домах на площади в 12 231 квадратных метров. После этого аварийный жилой фонд в городе будет полностью ликвидирован. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Для решения этой задачи в 2022 году в эксплуатацию запустили 183 квартиры общей площадью 9,3 тысячи квадратных метров.