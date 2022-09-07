«Урал» заявил украинского защитника Кулакова, покинувшего команду после начала спецоперации

Он вновь будет выступать под 15 номером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» заявил украинского защитника Дениса Кулакова. Многолетний капитан команды вернулся после полугодового отсутствия. По данным сайта РПЛ, Кулакова заявили 6 сентября. Защитник будет выступать под привычным для себя 15 номером.

Денису Кулакову 36 лет, на его счету 200 матчей за «Урал» в рамках чемпионатов России.

- Мы можем подтвердить, что Денис Кулаков действительно заявлен. Он тренируется с командой, - кратко пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Урала».

Накануне клуб подписал нападающего из Нидерландов Рая Влута, а также полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова. Последний расторг контакт со «Спартаком».