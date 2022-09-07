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Спорт7 сентября 2022 8:20

«Урал» заявил украинского защитника Кулакова, покинувшего команду после начала спецоперации

Накануне клуб подписал нападающего из Нидерландов Рая Влута
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Он вновь будет выступать под 15 номером

Он вновь будет выступать под 15 номером

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» заявил украинского защитника Дениса Кулакова. Многолетний капитан команды вернулся после полугодового отсутствия. По данным сайта РПЛ, Кулакова заявили 6 сентября. Защитник будет выступать под привычным для себя 15 номером.

Денису Кулакову 36 лет, на его счету 200 матчей за «Урал» в рамках чемпионатов России.

- Мы можем подтвердить, что Денис Кулаков действительно заявлен. Он тренируется с командой, - кратко пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Урала».

Накануне клуб подписал нападающего из Нидерландов Рая Влута, а также полузащитника сборной Узбекистана Остона Урунова. Последний расторг контакт со «Спартаком».