В Ханты-Мансийске завершается реконструкция аэропорта

Отсюда выполнялось тридцать рейсов в другие страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийске на финишную прямую вышла реконструкция воздушной гавани, откуда выполнялось до тридцати международных маршрутов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru со ссылкой на губернатора региона Наталью Комарову.

В Ханты-Мансийском автономном округе обновят несколько аэропортов. Так, сейчас идет активная подготовка к реконструкции воздушной гавани Сургута, где очень большой пассажиропоток. В очереди – аэропорт Нижневартовска.

По словам Натальи Комаровой, важно, чтобы жители Югры имели возможность пользоваться маршрутами прямого сообщения и авиаперевозками за пределы России.