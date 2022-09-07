Промплощадку у Мусульманского кладбища Екатеринбурга отдадут под реновацию

Территории, указанные в документе, практически не используются либо используются неэффективно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области утвердило программу по сносу нежилых объектов, которые находятся на участках под КРТ (коплексное развитие территорий). Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Свердловской области.

В нем указано, что в регионе есть целый ряд перспективных площадок, которые не используются или используются неэффективно и интересны застройщикам.

- В основном это производственные и промышленные зоны, которые планируется реорганизовать. Большинство из них прекратили производство много лет назад и превратились в склады, - сообщается в документе.

Речь идет о промплощадке у Мусульманского кладбища Екатеринбурга, а также о территории завода Danone на улице Азина. Согласно документу, на Черкасской снесут шесть зданий: автомастерскую, автоцентр, а также нежилые корпуса. После этого освободится 13,3 тысяч квадратных метров земли. На территории молочного завода появится примерно 100 тысяч квадратных метров нового жилья.