Суд в Екатеринбурге принял иск группы Anacondaz против мэрии

Причиной иска группы стала отмена их концерта Фото: Мария Трапезникова

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял иск группы Anacondaz к мэрии. Прчииной стала отмена концертов. Об этом сообщается в telegram-канале музыкального коллектива.

- Судебное заседание в Екатеринбурге состоится 26 сентября в 11:00, - говорится в сообщении

Также аналогичный иск принял суд в Перми. Там заседание назначено на 4 октября в 11:30. Интересы группы будут представлять адвокаты Алексей Бушмаков и Анастасия Шардакова.

Концерт Anacondaz в Екатеринбурге отменили 22 июля 2022 года за несколько часов до выхода на сцену по требованию МВД. Исполнители должны были выступать на Cuba Beach Club. Однако за им пришел запрет на выступление. На входе на площадку дежурили полицейские.

Позже стало известно, что группа будет судиться с властями столицы Урала из-за срыва концерта. Также Anacondaz объявила о переносе всех концертов, запланированных на 2022 год.