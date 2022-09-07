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Недвижимость7 сентября 2022 7:26

В Нижнем Тагиле на этой неделе откроют Парк Металлургов

Событие намечено на 9 сентября
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Парк полностью обновили. Фото: соцсети главы города Владислава Пинаева

Парк полностью обновили. Фото: соцсети главы города Владислава Пинаева

9 сентября в 17 часов в Нижнем Тагиле состоится торжественное открытие Парка Металлургов. Сейчас на объекте наводят порядок. На открытие приглашают всех горожан. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В парке до открытия осталось установить навесы и смонтировать качели. Благоустройство парка финансируют по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В парке после открытия появятся скейт-площадки, детские зоны, асфальтированные дорожки. Недавно здесь протестировали фонтан с ночной подсветкой.