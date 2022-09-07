Прокуратура помогла сироте из Салехарда получить законное жилье

Сирота получит жилье по требованию суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Салехарде сирота не могла получить полагающиеся по закону жилье из-за бюрократической формальности. За девушкой числилось жилье в Пермском крае. Но на самом деле она с 2009 года проживала на Ямале, а с дальними родственниками, которые включили ее в договор социального найма как члена семьи, отношения по факту не поддерживала.

По данным портала «Ямал 1», ситуацией заинтересовалась прокуратура, специалисты обратились в суд. Суд, в свою очередь, постановил обязать власти города обеспечить сироту жильем из специального жилищного фонда, удовлетворив таким образом требования прокуратуры.