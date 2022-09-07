В Нижнем Тагиле закрывают пункт временного размещения беженцев с Украины

Сроки, когда беженцы покинут пункт, пока не называются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле закрывают пункт временного размещения беженцев на базе «Соловьиная роща». Площадка была предназначена для теплого времени года. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Сегодня, в связи со снижением температуры, действительно рассматривается вопросов об обустройстве проживания постояльцев на новом месте. Но конкретные сроки, когда жители покинут пункт, на данный момент не установлены, - сообщили там.

В департаменте отметили, что с беженцами, которые уже нашли работу или отправили детей в школу в Нижнем Тагиле, вопрос о переезде будет решаться индивидуально. Над этим мэрия будет думать вместе с областными властями.

В июле 2022 года губернатор Свердловской области утвердил список городов, где в пунктах временного размещения могут размещать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Такие пункты, согласно документу, есть в 69 из 94 муниципалитетах региона.