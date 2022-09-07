В Свердловской области за побег ребенка из детсада оштрафовали заведующую

Ребенок ушел из садика во время дневного сна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде шестилетний мальчик ушел из детсада «Пингвинчик» и гулял, пока его не нашли родители. Все произошло во время обеденного сна 27 июля 2022 года. Что ребенка нет в группе воспитатель заметил только спустя почти час после его ухода. Он сообщил об этом полицейским. В итоге мальчика нашел один из родителей в полпятого вечера во дворе дома, где живет бабушка. Произошедшим заинтересовалась прокуратура.

- Сотрудники прокуратуры установили, что воспитателем ребенок оставлен без присмотра во время обеденного сна, уход несовершеннолетнего также не заметил представитель частного охранного предприятия, который должен был непрерывно осуществлять мониторинг видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в детском саду, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После того, как прокуратура в адрес руководителя управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа внесла представление с требованием об устранении нарушений, в детском садике был усилен контроль за исполнением служебных обязанностей сотрудниками детского сада.

Кроме того, заведующий МАДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик» и воспитатель получили выговор. В отношении заведующей дошкольного учреждения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ. Ей пришлось заплатить штраф в 10 тысяч рублей.