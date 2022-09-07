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Общество7 сентября 2022 7:02

В Свердловской области за побег ребенка из детсада оштрафовали заведующую

Мальчик несколько часов гулял по городу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ребенок ушел из садика во время дневного сна

Ребенок ушел из садика во время дневного сна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде шестилетний мальчик ушел из детсада «Пингвинчик» и гулял, пока его не нашли родители. Все произошло во время обеденного сна 27 июля 2022 года. Что ребенка нет в группе воспитатель заметил только спустя почти час после его ухода. Он сообщил об этом полицейским. В итоге мальчика нашел один из родителей в полпятого вечера во дворе дома, где живет бабушка. Произошедшим заинтересовалась прокуратура.

- Сотрудники прокуратуры установили, что воспитателем ребенок оставлен без присмотра во время обеденного сна, уход несовершеннолетнего также не заметил представитель частного охранного предприятия, который должен был непрерывно осуществлять мониторинг видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в детском саду, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После того, как прокуратура в адрес руководителя управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа внесла представление с требованием об устранении нарушений, в детском садике был усилен контроль за исполнением служебных обязанностей сотрудниками детского сада.

Кроме того, заведующий МАДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик» и воспитатель получили выговор. В отношении заведующей дошкольного учреждения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ. Ей пришлось заплатить штраф в 10 тысяч рублей.