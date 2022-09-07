В Екатеринбурге для съемок фильма ищут фактурных мужчин за 60 и даму с лицом, как у Маши Распутиной

Кастинг проводит Свердловская киностудия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская киностудия объявила общегородской кастинг для съемок полнометражного игрового фильма Евгения Григорьева «Сломя голову». Кинематографисты исполнителей эпизодических ролей и актеров массовых сцен. Принять участие в нем могут все желающие.

- Вначале претендентов отберут по фото. Затем состоится очный отбор с участием режиссера фильма Евгения Григорьева. Всем прошедшим заочный отбор сообщат о дне и времени проведения очного этапа, - рассказали в киностудии.

Для фильма нужны горожане, которые будут играть роль студентов, преподавателей, аспирантов, детей, родителей, посетителей ресторанов и кафе, официантов, прохожих и болельщиков на стадионе.

Кроме того, кинематографисты ищут «золотую молодежь» старше 20 лет с красивой фигурой для съемок в бассейне, фактурных мужчин старше 60 лет для сцены с бывшими бандитами на годовщине свадьбы и женщину 55 лет, похожую на Машу Распутину, которая исполнит роль жены бывшего бандита.

Съемки фильма начнутся в сентябре этого года.