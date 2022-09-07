На Урале появился памятник местному краеведу

Памятник Ивану Самойлову появился в Нижней Синячихе. Фото: страница Татьяны Мерзляковой в ВК

К столетию со дня рождения уральского краеведа Ивана Самойлова в Нижней Синячихе открыли ему памятник.

Уральский краевед, Почетный гражданин Свердловской области Иван Самойлов сделал много для своей малой родины. С его подачи на Урале появился уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом на площади в 60 га. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Он старался сберечь все, что представлялось ему ценностью. Так появился целый музейный комплекс, часто за личные деньги, не благодаря помощи властей, а вопреки запретам, - рассказывает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Памятник Ивану Самойлову открыли 6 сентября. Монумент создал скульптор Валентина Соколова в мастерской Ивана Дубровина.