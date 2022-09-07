Свердловский Минздрав ввел новую систему премирования главврачей

Теперь медицинские учреждения будут оценивать по нескольким критериям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области ввел новую систему премирования для главврачей больниц. Приказ подписал глава ведомства Андрей Карлов.

Теперь медицинские учреждения будут оценивать по нескольким критериям, среди которых работа с кадрами, финансово-экономическая деятельность и основная деятельность. За это будут ставить баллы. От них и будет зависеть сумма премии.

При этом размер премии могут сократить, если у больницы есть просроченная задолженность по кредитам, или из-за низкой оценки работы медучреждения. Также выплату урежут на 50%, если главврач получил замечание или если зафиксировано нецелевое использование бюджетных средств на сумму до 100 тысяч рублей.

Кроме того, главврач останется без премии, если получил выговор. Кроме того, его это ждет в случае нецелевого использования бюджетных средств на сумму более 100 тысяч рублей и если оценка деятельности медучреждения будет «неудовлетворительной». Оценивать работу главврачей будет специальная комиссия во главе с Карловым.