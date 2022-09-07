В целом на дорогах в городе довольно свободно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург встал в утренних пробках в среду, 7 сентября. Сложнее всего дорожная обстановка на улице Суходольская в Академическом районе. Здесь, судя по Яндекс.Картам затор растянулся от улицы Ручейная до Объездной дороги.

Также огромная пробка по Щербакова и Белинского. Водителям приходится стоять от переулка Широкий до Щорса.

Постоять автомобилистам кроме того этим утром придется на Серафимы Дерябиной в сторону Гурзуфской и на Восточной от магазина «Яблоко» до Декабристов. Небольшие заторы также в переулке Базовом и на Московской.

Фото: Яндекс.Карты

Яндекс оценивает дорожную ситуацию в четыре балла, то есть в целом на дорогах в городе довольно свободно.