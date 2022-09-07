В Академическом посреди улицы скрутили мужчину

Фото: скриншот с видео

В Академическом возле многоэтажки на улице Мехренцева, 42 люди в форме скрутили мужчину. Очевидцы засняли происходящее на видео. Судя по нему, задержание производили сотрудники охранной организации. На видео слышно, что мужчина кричал сначала, что сдается, а потом просил помощи.

- Помогите, умоляю, помогите, - кричит мужчина на видео.

Рядом в это время находится девушка. На кадрах, снятых очевидцами видно, что люди в форме отдали ей телефон задержанного.

За что скрутили мужчину неизвестно. В полиции пока не комментируют произошедшее.

Напомним, вечером 15 августа в Екатеринбурге полицейские скрутили пьяного водителя около здания мэрии в самом центре города. Как сообщали очевидцы происшествия в паблике «ВКонтакте» «Инцидент. Екатеринбург», нарушитель пытался оказать сопротивление силовикам.