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Общество7 сентября 2022 3:40

В Академическом посреди улицы скрутили мужчину

Очевидцы засняли происходящее на видео
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В Академическом возле многоэтажки на улице Мехренцева, 42 люди в форме скрутили мужчину. Очевидцы засняли происходящее на видео. Судя по нему, задержание производили сотрудники охранной организации. На видео слышно, что мужчина кричал сначала, что сдается, а потом просил помощи.

- Помогите, умоляю, помогите, - кричит мужчина на видео.

Рядом в это время находится девушка. На кадрах, снятых очевидцами видно, что люди в форме отдали ей телефон задержанного.

За что скрутили мужчину неизвестно. В полиции пока не комментируют произошедшее.

Напомним, вечером 15 августа в Екатеринбурге полицейские скрутили пьяного водителя около здания мэрии в самом центре города. Как сообщали очевидцы происшествия в паблике «ВКонтакте» «Инцидент. Екатеринбург», нарушитель пытался оказать сопротивление силовикам.