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Общество6 сентября 2022 20:37

В селе под Пышмой из горящей двухэтажки эвакуировали 11 человек

На месте работали шесть спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Чернышево, которое находится в Пышминском городском округе, в двухэтажке на улице Механизаторов произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 5 сентября в 19:05.

- На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в региональном МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и шесть спасателей, которые эвакуировали 11 жильцов, в том числе двоих детей. Пламя было потушено в 19:18, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:43. Информация о пострадавших не поступала.