Тагильские спортсмены забрали два «золота» в первенстве России по гребному слалому

Вторую награду забрала команда из трех тагильчан. Фото: Администрация Нижнего Тагила

Спортсмены из Нижнего Тагила забрали два «золота» в первенстве России по гребному слалому. Как сообщает городская администрация, соревнования проходили в городе Окуловка Новгородской области.

- Воспитанник СШОР «Уралец» Андрей Медведев показал лучший результат в экстремальном спуске. Он опередил более 70 соперников, - рассказали в мэрии.

Юному спортсмену 16 лет, и он уже одержал две победы на первенстве России среди юниоров до 17 лет и стал сильнейшим на Спартакиаде учащихся.

Вторую награду забрала команда из трех тагильчан, показав лучший результат среди участников.