Информация о пострадавших не поступала. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Атмосферная сгорел автомобиль. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 6 сентября в 18:04.

- На площади пяти квадратных метров сгорел автомобиль, - рассказали в региональном МЧС.

На место ЧП оперативно приехали шесть спасателей, которые потушили огонь в течение пяти минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова 26 августа вспыхнул автомобиль. Горящая машина пересекла проезжую часть и улицу, после чего выехала на тротуар. По данным очевидцев, на момент возгорания водителя в салоне не было.