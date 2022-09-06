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Общество6 сентября 2022 17:42

В Ачите работники аптеки добились получения зарплаты только после вмешательства прокуратуры

В июне этого года шесть сотрудников не дождались денег. Долг перед ними составил 172 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ачите работники местной аптеки добились получения зарплаты только после вмешательства прокуратуры. Во время разбирательства выяснилось, что в июне этого года шесть сотрудников не дождались денег. Долг перед ними составил 172 тысяч рублей.

- В целях восстановления прав работников директору предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также руководителя привлекли к ответственности по статье «Невыплата заработной платы и иных выплат», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что всем работникам деньги выплатили в полном объеме с начислением процентов. Также им назначили компенсацию за несвоевременное перечисление заработной платы на общую сумму свыше трех тысяч рублей.