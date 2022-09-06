В Ачите работники аптеки добились получения зарплаты только после вмешательства прокуратуры

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ачите работники местной аптеки добились получения зарплаты только после вмешательства прокуратуры. Во время разбирательства выяснилось, что в июне этого года шесть сотрудников не дождались денег. Долг перед ними составил 172 тысяч рублей.

- В целях восстановления прав работников директору предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также руководителя привлекли к ответственности по статье «Невыплата заработной платы и иных выплат», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что всем работникам деньги выплатили в полном объеме с начислением процентов. Также им назначили компенсацию за несвоевременное перечисление заработной платы на общую сумму свыше трех тысяч рублей.