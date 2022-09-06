Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел первое поражение в новом сезоне

Победитель встречи определился только в овертайме, где более удачливыми были соседи с Южного Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга потерпел первое поражение в новом сезоне. Подопечные Николая Заварухина уступили челябинскому «Трактору». Победитель встречи определился только в овертайме, где более удачливыми были соседи с Южного Урала.

Игра завершилась со счетом 4:3. В составе хозяев площадки хет-триком отличился нападающий Антон Бурдасов, он же и открыл счет в матче, а вот решающую шайбу на себя записал Петр Хохряков.

«Шоферы» же забили голы исключительно усилиями легионеров. Заброшенными шайбами могут похвастаться Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Кертис Волк. Сейчас на счету «Автомобилиста» пять очков, клуб из Екатеринбурга является промежуточным лидером восточной конференции.