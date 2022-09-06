В Екатеринбурге пассажирку вытолкали из автобуса при попытке проехать по уже использованному билету

Словесная перепалка закончилась тем, что скандальную пассажирку вытолкали из салона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пассажирка повздорила с кондуктором после попытки проехать по уже использованному билету. Конфликт произошел в автобусе, который курсирует по маршруту № 27.

Как сообщают подписчики Telegram-канала «Бандитский центр 18+», женщина пыталась предъявить билет на совсем другой общественный транспорт. Словесная перепалка закончилась тем, что скандальную пассажирку вытолкали из салона.

Напомним, весной этого года в троллейбусе №6, который направлялся в сторону Химмаша, подрались пассажиры. Конфликт разгорелся из-за пожилого южанина, который громко выражался.

После замечания молодого человека быть потише, мужчина начал материться и махать руками. Свидетели рассказали, что просьба парня была спокойная, «без наезда». Все закончилось тем, что пассажиры и водитель автобуса выгнали буйного мужчину и его компанию на улицу.