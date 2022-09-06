В Екатеринбурге пенсионер закрылся в своей квартире и угрожал соседям взорвать дом

Перепуганные жильцы вызывали на место происшествия службы МЧС и силовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина, который проживает в доме на улице Шефской, закрылся в своей квартире и пригрозил своим соседям взорвать газ. Перепуганные жильцы вызывали на место происшествия службы МЧС и силовиков. Вскоре его удалось задержать и передать медикам.

- Пожилой человек, про которого сообщили соседи, доставлен в соответствующую клинику на обследование. Проверочным мероприятиям дан отбой, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в июле в Тавде суд вынес приговор 25-летней девушке, которая «заминировала» местное кафе «Караван». Все произошло 12 июня, когда свердловчанку лишили возможности потанцевать. Начала свои похождения она в компании друзей дяди, а потом с братом отправилась на продолжение банкета. Но молодой человек так сильно напился, что уснул на крыльце.