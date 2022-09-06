Министр спорта Свердловской области встретился с екатеринбурженкой, победившей в ультрамарафоне в ЮАР

Министр физической культуры и спорта Свердловской области встретился с екатеринбурженкой Александрой Морозовой, которая в конце августа смогла выиграть ультрамарафон Comrades 2022 в ЮАР.

- Мне казалось, что за меня переживает вся страна и вся Свердловская область. Я получила очень много сообщений со словами поддержки по телефону и в социальных сетях. Это придавало мне сил, - рассказала Александра Морозова.

По словам спортсменки, она мечтала победить именно в «Комрадсе»¸ это было ее мечтой, которая недавно стала явью.

- Министр отметил, что легкая атлетика и марафонский спорт сейчас весьма популярны в нашем регионе, он поблагодарил Александру за проявленный уральский характер и победу, которая, как он уверен, станет для многих стимулом к занятиям спортом, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.