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Недвижимость6 сентября 2022 14:58

Жители Каменска-Уральского оценили благоустройство аллеи

В городе обустраивают аллею на бульваре Парижской коммуны
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Аллею наконец-то благоустраивают. Фото: портал KU66.RU

Аллею наконец-то благоустраивают. Фото: портал KU66.RU

Жители Каменска-Уральского оценили работы по благоустройству аллеи, расположенной на бульваре Парижской коммуны между улицами Шестакова и 4-й Пятилетки. Об этом пишет издание KU66.RU.

Пенсионеры, дома которых расположены по соседству с аллеей, говорят, что здесь спилили деревья, поэтому в окна их квартир теперь будет поступать солнечный свет.

Другой пенсионер Андрей Петрович посетовал на то, что на аллее обустраивают слишком много пешеходных дорожек.

- Зачем пять дорожек, лучше бы сквозной проезд сделали с Шестакова на 4-й Пятилетку, - говорит местный житель.

Большая часть опрошенных порталом местных жителей довольна работами по благоустройству. Тем временем, из-за дефицита оборотных средств затянулись сроки поставки отдельных строительных материалов, из-за чего часть работ завершат позже.