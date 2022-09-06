На Урале лихача, едва не покалечившего автоинспектора, арестовали на 10 суток

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Свердловской области на 10 суток арестовали лихача, который пытался сбежать от полицейских и едва не покалечил автоинспектора. Инцидент произошел на трассе под Каменском-Уральским. Экипаж ДПС остановил для проверки документов иномарку Toyota Corona, за рулем которой сидел 40-летний житель Иркутской области.

- Мужчина проигнорировал требование полиции передать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации на транспортное средство, а затем при помощи бокового стекла двери зажал правую руку представителю МВД и начал движение, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Нарушитель протащил инспектора на несколько десятков метров, а затем попытался скрыться. На отдельных участках дороги его скорость превышала 200 километров в час. Полицейские не стали применять оружие из-за пассажиров, которые находились в салоне иномарки.

- Машину лихача объявили во всероссийский розыск. Однако водитель иномарки добровольно явился в отдел полиции города Ишим Тюменской области, откуда его доставили в Каменск-Уральский. Суд по материалам полиции арестовал гражданина на 10 суток, - отметил полковник Горелых.

По данным СУ СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».