Причиной отравления детей в лагере под Нижним Тагилом стал кислородный коктейль

Изначально детям не планировалось давать кислородные коктейли Фото: Алена МАРТЫНОВА

Причиной вспышки кишечной инфекции в детском лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом стали кислородные коктейли, которые готовил медицинский работник с норовирусом. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

- Вспышка не была связана с организацией питания на пищеблоке. Выявлен носитель – медицинский работник, который не должен был обследоваться на норо- и ротавирусы, мы обследовали только пищеблок, - рассказала она.

При этом изначально детям не планировалось давать кислородные коктейли. Моисеева отметила, что после вспышки два отряда вместе с педагогами вывезли из лагеря. В ходе расследования выяснилось, что педагогов привлекали к раздаче еды в столовой. За это директора лагеря оштрафовали.

О вспышке кишечной инфекции в детском лагере под Нижним Тагилом стало известно в начале августа. С 25 июля было выявлено девять заболевших детей. Следственный комитет по Свердловской области завел после вспышки инфекции уголовное дело. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэрии проверить питание в школьных столовых после вспышки кишечной инфекции в детском лагере.