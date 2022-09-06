Иван Зайченко откроет в Дубае сеть за 1,5 миллиона долларов

В Дубае появится свой "Жизньмарт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский бизнесмен и владелец сетей «Жизньмарт», «Сушкоф» и «Дель Песто» Иван Зайченко планирует открытие своей сети в Дубае. По его мнению, столица ОАЭ – идеальное место для открытие магазинов на подобии «Жизньмарта».

- Мы ищем управляющего партнера для развития сети «Жизньмарт» в Дубаи, а потом в ОАЭ. Это не предложение открыть отдельный магазин, это предложение вместе создать аналогичную российской управляющую компанию и вместе построить там сеть, которая должна будет изменить то, как люди покупают продукты, и потенциально принести десятки или сотни миллионов долларов своим основателям. Дубаи - это идеальное место для открытия Жизньмартов, - пишет Иван Зайченко в своем Telegram-канале.

Бизнесмен уверен в этом, так как считает, что Дубаи – современный и развитый город, но продуктовый ритейл находится на местном уровне десятилетней давности. Плюсом в городе завышенные цены в ресторанной сфере. Например, утверждает Зайченко, кружка кофе стоит 400 рублей при себестоимости в 48 рублей.

Иван Зайченко расширяет бизнес. Фото: Соцсети владельца сети

- Как мы видим развитие: мы создаем новую управляющую компанию и инвестируем в открытие собственного магазина. Выводим его в прибыль и начинаем расширять сеть. Пока нет четкого видения стратегии масштабирования. Это может быть и собственная сеть, так как в Дубае точно можно будет найти достаточно денег на ее открытие, возможно, и франчайзинг. Общую стоимость проекта мы оцениваем примерно в 1- 1,5 миллионов долларов, - уточняет владелец сети «Жизньмарт».

Для желающего принять участие в проекте потребуется постоянное проживание в Дубае, управление компанией, а также инвестиции в размере 100-200 тысяч долларов около года.

В это же время бизнесмен принял решение остановить продажу франшиз точек «Жизньмарта» в Екатеринбурге. Причиной стало то, что по примерным подсчетам Зайченко, более 47 магазинов в городе не требуется. Сейчас в уральской столице уже действует 27 магазинов, а еще 20 – на этапе реализации.