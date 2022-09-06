В Екатеринбурге автоинспекторы задержали водителя с мефедроном

При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у него сверток с содержимым неизвестного происхождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали 35-летнего водителя иномарки с мефедроном. Полицейские остановили машину Kia Cerato на улице Начдива Онуфриева. Мужчина за рулем, у которого проверяли документы, показался силовикам подозрительным, поэтому его решили проверить на запрещенные вещества.

- При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у него сверток с содержимым неизвестного происхождения. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном весом 1,07 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Водителя доставили в отделение, где он и признался, что купил «синтетику» для личного употребления, сбывать наркотик он не собирался. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Также нарушителя привлекли к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.