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Общество6 сентября 2022 12:46

В Екатеринбурге почти на месяц закроют улицу Дальневосточную

Там будут строить системы водоснабжения
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели

На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге почти на месяц закроют проезд по улице Дальневосточной. Ограничения будут действовать с 2 сентября по 16 октября, сообщает мэрия.

- Это связано со строительством систем водоснабжения на улице Дальневосточной, - говорится в сообщении.

Дорогу перекроют специалисты МУП «Водоканал» около дома № 1 на улице Жуковского. На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели.

Руководство «Водоканала» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Также оно пообещало после завершения работ восстановить элементы благоустройства.