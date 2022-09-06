Суд не стал смягчать приговор троице из Верхней Пышмы, устроившей самосуд над мужчиной

Выслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отказался смягчать приговор троице из Верхней Пышмы за страшный самосуд, который был устроен летом 2020 года. Тогда двое мужчин и женщина ошибочно приняли местного жителя Дмитрия Чикваркина за педофила и избили его до смерти. Позже выяснилось, что погибшего оговорили две девочки.

- Суд рассмотрел жалобы осужденных и их адвокатов, а также представления прокурора по делу о нападении на мужчину. Всех троих 12 апреля признали виновными. Выслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Сергею Чабину назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы, Михаилу Иванову - 19 лет заключения. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. Валерии Дунаевой назначили наказание в виде 10 лет и 1 месяца в колонии общего режима.