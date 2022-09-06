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Общество6 сентября 2022 12:30

Суд не стал смягчать приговор троице из Верхней Пышмы, устроившей самосуд над мужчиной

Преступники жестоко убили мужчину, приняв его за педофила
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Выслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу

Выслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отказался смягчать приговор троице из Верхней Пышмы за страшный самосуд, который был устроен летом 2020 года. Тогда двое мужчин и женщина ошибочно приняли местного жителя Дмитрия Чикваркина за педофила и избили его до смерти. Позже выяснилось, что погибшего оговорили две девочки.

- Суд рассмотрел жалобы осужденных и их адвокатов, а также представления прокурора по делу о нападении на мужчину. Всех троих 12 апреля признали виновными. Выслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Сергею Чабину назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы, Михаилу Иванову - 19 лет заключения. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима. Валерии Дунаевой назначили наказание в виде 10 лет и 1 месяца в колонии общего режима.