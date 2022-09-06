Правительство Свердловской области будет сотрудничать со Сбербанком

Для конкретизации направлений сотрудничества будут заключены дополнительные договоры. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- В ближайшее время в регионе будет запущена программа «Кампус», нацеленная на то, чтобы сделать Екатеринбург студенческой столицей России, - заявил глава региона.

Он отметил, что программа предполагает льготные кредиты на образование, строительство арендного жилья для студентов и специальные скидочные программы на спорт, досуг и питание.

Также в рамках соглашения Сбербанк поддержит проекты по использованию новых интеллектуальных технологий. Для конкретизации направлений будут заключены дополнительные договоры.