Родители подали жалобу с региональный Роспотребнадзор. Фото: группа "Подслушано. Реж"

В одной из школ Режа ребенку подали на обед борщ, в котором плавал червяк. Инцидент произошел в МАОУ СОШ № 10. По словам родительницы, которая разместила пост в группе «Подслушано. Реж», ребенку даже не предложили заменить тарелку.

- Как вы думаете, как отреагировал сотрудник? Сейчас удивитесь. Просто смахнул пальцем червя и сказал: «Ничего страшного». Видимо, в школе №10 это добавка для лучшей мозговой активности. Это для них норма, - пишет возмущенная женщина.

Родители подали жалобу с региональный Роспотребнадзор. В учебном заведении также начали проверку.

- Организацией питания в школе занимается подрядчик ИП Морозова. Руководство школы нацелено на выявление причин возникшего инцидента. Будет проведена проверка с участием членов родительского комитета - по одному представителю от каждого класса, руководителей управления образования, технологов питания и подрядчика, - рассказали «КП-Екатеринбург» в свердловском Роспотребнадзоре.

Напомним, в январе в детском саду № 2 Верхней Пышмы после обеда, во время которого ребятишек кормили перловой кашей, отравились воспитанники одной из групп. Как рассказывают родители, перловая крупа была темного цвета и похожа на плесень.