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Общество6 сентября 2022 11:59

В Екатеринбурге арестовали православного журналиста Максима Румянцева

Он проведет в изоляторе пять суток
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Румянцева задержали утром 6 сентября

Румянцева задержали утром 6 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге арестовали общественного деятеля Максима Румянцева. Полиция составила на него административный протокол по статье ст. 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

- Румянцеву назначили административный арест на 5 суток по ст. 20.3.1 КоАП, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Чкаловского суда.

По одной из версий, причиной разбирательств стал инцидент от июня этого года. Тогда Румянцев выследил водителя маршрутки, который высадил его дочь.

- Я тебя депортирую, мразь! – закричал Румянцев.

Напомним, что ранее Румянцев выиграл суд против екатеринбуржца Максима Шибанова. Причиной разбирательств стал толчок в сквере у Драмтеатра весной 2019 года.