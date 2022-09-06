В школе-интернате ОАО «РЖД» в Екатеринбурге открылся кадетский класс

Фото из архива РЖД

В Екатеринбурге в новом учебном году первый такой класс открылся на базе школы-интерната №13 ОАО «РЖД». Новый формат дополнит сформировавшуюся в ОАО «РЖД» систему последовательной профориентации детей и подростков по модели «детский сад – школа – колледж – ВУЗ – предприятие». В текущем году по результатам тестирования в профильный 5 класс зачислено 19 учеников.

Помимо общеобразовательной программы, кадеты будут углубленно изучать математику, физику, информатику и другие технические дисциплины. Большое внимание будет уделяться дополнительным модулям, направленным на развитие инженерного творчества, креативного мышления, выработку навыков командной работы, духовное и патриотическое воспитание. В рамках учебного процесса предусмотрено тесное взаимодействие со Свердловской детской железной дорогой (ДЖД), Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС) и подразделениями ОАО «РЖД».

Фото из архива РЖД

На полигоне Свердловской магистрали в контексте системы последовательной профориентации детей развиваются и другие образовательные программы. Приобщение ребят к инженерно-технической и научно-исследовательской деятельности начинается с детского сада. В частности, с прошлого года в дошкольных образовательных учреждениях компании реализуется проект «Техно-детки». В игровой форме дошколята изучают основы электроники и робототехники, развивают творческие способности и навыки командной работы. В 4 детских садах в Екатеринбурге и Перми оборудованы специализированные классы трехмерного моделирования «Техно-Art 3D». В этом году обучение в рамках проекта проходят 750 ребят старшего дошкольного возраста (6-7 лет).

Дальнейшую профориентацию (в школьном возрасте) ребята продолжают на детских железных дорогах. Так, на Свердловской ДЖД внедрена модульная программа дополнительного образования «Кампус роста», рассчитанная на школьников 11-18 лет. Кроме того, в рамках федеральной образовательной программы «Страна железных дорог» в регионах присутствия СвЖД сформирована сеть так называемых «опорных школ». В них создаются специализированные классы, проходят дополнительные занятия по профильным предметам, ведется подготовка ребят к сдаче ЕГЭ. В проекте участвуют 10 школ в Екатеринбурге, Перми, Каменске-Уральском, Березниках, Серове, Артемовском, Алапаевске, Богдановиче, Сысерти и Талице.

После окончания школы наиболее талантливые выпускники могут получить от ОАО «РЖД» целевое направление для продолжения обучения в отраслевых высших и средних специальных учебных заведениях с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятиях железнодорожного транспорта.