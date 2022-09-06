На выезде из Екатеринбурга автомобилисты встали в глухую пробку

Движение по трассе остановилось. Фото: читатель "КП"

Днем, 6 сентября, автомобилисты попали в глухую пробку на выезде из Екатеринбурга в сторону Каменск-Уральского на трассе Р-354. Причиной затора на трассе стал ремонт дороге, о котором не предупредили водителей. Пробка скопилась около 15:30.

- Когда я только выехал, информации о пробке на карте не было. В прошлый вторник была такая же ситуация, они ремонтировали только среднюю полосу. Сейчас ремонтируют чуть дальше. Если на выезде три полосы, то здесь только две полосы. Движемся очень медленно, - рассказывает «КП-Екатеринбург» житель столицы Среднего Урала Алексей.

Отметим, что ремонтные работы проводятся в районе Белоярской заставы.