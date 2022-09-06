«СКБ Контур» выкупил долю в муниципальном банке «Екатеринбург»

Компания теперь владеет 34,58% акций банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «СКБ Контур» увеличила долю выкупленных акций муниципального банка «Екатеринбург» до 34,58%. Об этом сообщается на сайте организации.

5 сентября компания приобрела 4,58% акций, на 59,57 миллиона рублей. При этом «СКБ Контур» уже владел 30% акций банка.

Кроме того, компания направила акционерам муниципального банка предложение о покупке всех акций банка по цене 170,94 рубля за штуку. Всего у акционеров остаются около пяти миллионов акций. На их покупку «СКБ Контур» готов направить 850 миллионов рублей.

В середине марта 2022 года администрация Екатеринбурга заявила о возможности продажи муниципального банка «Екатеринбург». Тогда шли переговоры с потенциальным инвестором.